Anzeige

(red) - Am Samstag, 18. November, findet der nächste Trauertag in Deizisau statt. Veranstaltet wird dieser von der Trauerbegleitungsgruppe Deizisau und Altbach, Plochingen, Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Hospizgruppen. Eingeladen sind Menschen, die in Trauer leben, unabhängig davon, wie weit der Trauerfall zurückliegt.

In diesem Jahr wird das Thema „Durch meine Trauer in ein neues Leben finden … Wege entdecken, wie ein solcher Weg gelingen kann“ die Teilnehmenden durch unseren Trauertag begleiten.

Der Tag wird begleitet von Lis Bickel. Sie ist Kunst- und Familientherapeutin sowie Referentin und Buchautorin im Bereich Sterben, Tod und Trauer. Der Trauertag findet von 9.30 bis 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Deizisau, Kirchstraße 4, statt. Kostenbeitrag: 10 Euro plus Mittagessen.

Eine Anmeldung ist erwünscht an Hospizgruppe-Deizisau-Altbach(at)gmx.de oder über das Hospizhandy mit der Nummer: Tel. 0174-3000 397.