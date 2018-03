Anzeige

Esslingen (bes) - Der Fischereiverein lädt ein zu einem Fliegenfischer-Schnupperkurs. Vermittelt werden am Freitag und Samstag, 20. und 21. März, alle Basisinformationen, auch gibt es eine Einführung ins Praktische. Am Freitag wird ab 18 Uhr im Vereinsheim der theoretische Teil behandelt. Am Samstag ist dann Treffpunkt im Heinrich-Meyer-Park zwischen Zell und Altbach. Dort finden Wurfübungen direkt am Neckar­altarm mit der Fliegenrute statt. An dem Kurs können auch Nichtmitglieder teilnehmen.

Kontakt unter Tel. 07 11/31 61-366 oder Tel. 01 71/414 09 39, E-Mail: info(at)fischereiverein-esslingen.de