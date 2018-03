Anzeige

ES-Zollberg (biz) - Wie kann man zu Hause Strom sparen? Auf Fragen wie diese gibt morgen, Dienstag, um 20 Uhr, Rudolf Schiller von der EnBW Auskunft. Er kommt auf Einladung des Umweltteams Grüner Gockel der evangelischen Christuskirchengemeinde Zollberg in den Gemeindesaal in der Neuffenstraße 39. Schiller gibt an diesem Abend Tipps, worauf man beim Kauf von Elektrogeräten achten sollte und berichtet über den Stand der Energiewende aus der Sicht der EnBW. Zudem geht es in seinem Vortrag um die Frage, was der Endverbraucher zum Gelingen der Umstellung auf erneuerbare Energien beitragen kann.