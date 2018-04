Anzeige

(red) - Zum fünften Mal findet am Freitag, 24. März, ab 19 Uhr in Neuhausen in der Mozartschule, Klosterstraße 4, der DrumDay der Schlagzeugklassen von Jürgen Nolte und Akos Nagy der Musikschule Neuhausen statt. Im Mittelpunkt des Konzerts steht Filmmusik. Unterstützt werden die Schlagzeuger von Schülern der Gesangs- und Instrumentalklassen der Musikschule sowie der Musikklasse der Mozartschule.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Ensemblearbeit der Musikschule wird gebeten.