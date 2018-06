Anzeige

(red) - Die Hospizgruppe Deizisau und Altbach sowie das Johanniterstift Plochingen laden heute ab 19 Uhr zur Veranstaltung „Meine Versorgung im Alter - Ist diese in Zukunft noch gesichert?“ ins evangelische Gemeindehaus, Kirchstraße 4 in Deizisau, ein. Die Unterbringung in den Pflegeheimen wird immer teurer. Daraus ergeben sich verschiedene Fragen: Wer bezahlt, wenn die Rente dafür nicht ausreicht? Mit welchen Einschränkungen ist zu rechnen? Wie kann man anders versorgt oder gepflegt werden? Wird es mit den neuen Pflegegraden noch teurer, gepflegt zu werden? An der Gesprächsrunde nehmen Andreas Schwarz, Vorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen, die Bundestagsabgeordnete Petra Krebs, Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen für Gesundheits-, Pflege- und Seniorenpolitik, sowie Ralf Oldendorf, Prokurist der Evangelischen Heimstiftung, teil. Moderatorin ist die Deizisauer Gemeinderätin Claudia Künstle-Zeh.