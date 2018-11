Anzeige

Esslingen (cid) - Um das Thema Handel im Wandel geht es am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr im Alten Rathaus während einer öffentlichen Veranstaltung der Freien Wähler. Es diskutieren Experten aus Handel, Wirtschaft und Forschung wie Marius Haubrich, Geschäftsführer des Handelsverbandes Württemberg, Andreas Hirsch von der Michael Bauer Research GmbH, Division Manager Market Research Branch Office Stuttgart/Böblingen, Alexander Kögel, Vorsitzender der City Initiative Esslingen und Christoph Nold, Leitender Geschäftsführer der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. Die Themenpalette reicht von E-Commerce über die besondere Konkurrenzsituation durch großflächige Einzelhandelsstandorte wie dem Milaneo bis hin zu Frage, welchen Anteil die Stadtpolitik und der einzelne Händler selbst an den bisherigen Entwicklungen hat. Das Publikum soll während der Veranstaltung bei freiem Eintritt die Möglichkeit haben, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Für Jörg Zoller, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Esslinger Gemeinderat, ist die Gesamtsituation mit Blick auf den Handel auch angesichts der vielen Leerstände nicht zufriedenstellend.