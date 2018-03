Anzeige

Esslingen (red) - Esslingen zeichnet sich durch ein reges Treiben auf seinen Plätzen, die Vielfalt der Menschen und seinen Traditionen aus. So lockt auch der Esslinger Frühling an diesem Wochenende mit zahlreichen Attraktionen, wie den Gartentagen oder der malerischen Altstadt. Die Menschen können die schönen Pflanzen bewundern und gemütlich durch die Gassen der Altstadt schlendern. Sie nutzen alle Sinne und genießen den Frühling. Wie erleben Menschen mit Behinderung die Umwelt? Wie nehmen zum Beispiel Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ihre Umwelt wahr? Wie findet sich ein Rollstuhlfahrer zwischen den vielen Menschen zurecht? Diesen und weiteren Fragen geht der „Mach ES inklusiv!“- Stand beim Esslinger Frühling auf den Grund. Es gibt viele kleine Dinge, die das Leben von Menschen mit Behinderungen erschweren: die Hecke, die in den Weg ragt oder das auf dem Gehweg parkende Auto und vieles mehr. Die AG Barrierefreiheit im öffentlichen Raum lädt am Samstag, 1. April, neben dem neuen Rathaus ein, in eine etwas andere Welt einzutauchen. Unterschiedliche Hilfsmittel, mit denen sich Menschen mit Behinderungen im Alltag zurechtfinden, stehen zum Ausprobieren bereit. Die Standbesucher können in einen Alterssimulationsanzug steigen, die Fortbewegung mit einem Rollstuhl ausprobieren oder die Umgebung mit einem Blindenstock erkunden. Ziel dieser Aktion ist es, für die Barrieren im Alltag von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren.

Für weitere Fragen steht das Amt für Soziales und Sport, Amtsleiter Christian Bergmann unter Tel.0711/ 35 12-24 42 zur Verfügung.