(kh) - Der SPD-Ortsverein Aichwald will mit dem Ausschussvorsitzenden und SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Drexler morgen um 19 Uhr in der Schurwaldhalle in Schanbach eine Bilanz zum NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags ziehen. Der Ausschuss wurde eingesetzt, um die Kontakte und Aktivitäten des NSU in Baden-Württemberg und die rätselhaften Umstände der Ermordung der Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter in Heilbronn aufzuarbeiten.