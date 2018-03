Anzeige

(eli) - Für Menschen aller Altersgruppen bietet die Familienbildungsarbeit Köngen an sechs Dienstagabenden von 5. April bis 10. Mai, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, zur Entspannung und Stressbewältigung einen Kurs „Progressive Muskelentspannung nach Jacobson“ an.

Bei dieser Entspannungsmethode können die Teilnehmenden lernen, durch gezieltes Anspannen und Lösen der Muskeln zu einem inneren Ruhe- und Entspannungszustand zu kommen. „Verspannungen, Unruhezuständen und Stressbelastungen kann so entgegengewirkt werden“, sagt die Trainerin Birgit Maier. Die Termine finden in den Räumen der FBA, Kiesweg 10, Anbau an der Eintrachthalle, in Köngen statt.

Anmeldung: Tel. 0 70 24/86 87 89 oder anmeldung(at)fba-koengen.de