Anzeige

(eli) - Improvisationstheater steht am Samstag, 24. Oktober in der Schurwaldhalle in Schanbach auf dem Programm. Der Kulturbeirat der Gemeinde lädt um 20 Uhr zur Impro-Show mit dem Theater „Wildwechsel“ ein. Geboten werden 120 geballte Minuten Situationskomik. Die Zuschauer sind Ideengeber und spielen selbst mit. Sie statten die Szenen mit Titel, Handlungsanweisung oder Charakteren aus und führen Regie. Nach dem gemeinsamen Einzählen verbleiben den Akteuren nur wenige Sekunden, und die Szene beginnt. Nichts ist bei dieser Show unmöglich, nichts ist vorhersehbar. Der Eintritt kostet 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Tageskasse. Schüler, Studenten und Azubis zahlen nur 7 Euro.

Eintrittskarten sind im Aichwalder Rathaus, Tel. 07 11/36 90 90, bei Schreibwaren Beck (Schanbach), bei Blumen Dilger (Aichelberg), an der Tankstelle (Aichschieß) sowie bei Bürobedarf Straubmüller in Beutelsbach erhältlich.