Anzeige

Esslingen (adi) - Das einstige Wengerterviertel Beutau öffnet am Sonntag, 7. Oktober, von 11 bis 18 Uhr Tür und Tor. Beim „Beutauflair“ zeigen die im Viertel ansässigen Handwerker und Dienstleister, was sie zu bieten haben. Um 14.30 Uhr beginnt ein Orgelkonzert mit Felix Muntwiler. Außerdem wird das traditionelle „Werkstück“ vorgestellt - diesmal handelt es sich um eine kunstvoll gestaltete Bank, die von Steinmetzmeister Konstantin Baki, Schreinermeister Joachim Blessing und der Designerin Esther Hack gemeinsam gestaltet wurde. Gebote dafür können bis 20. Oktober, 13 Uhr, bei Häußer & Partner in der Mittleren Beutau 19 abgegeben werden. Der Erlös aus der Versteigerung geht wie alle Einnahmen des „Beutauflairs“ an den Tagestreff St. Vinzenz.