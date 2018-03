Anzeige

(kh) - Orchideen zählen zu den Blumen , die die Menschen am meisten faszinieren. Ihre Schönheit, ihr Formenreichtum und ihre Fortpflanzung haben etwas Geheimnisvolles, schreibt die Ortsgruppe Plochingen des Schwäbischen Albvereins. In Mitteleuropa gibt es bis zu 120 Arten ausschließlich als Erdorchideen. Über heimische Orchideen informiert Natur- und Wanderfreund Erhard Schill in einem Diavortrag am Freitag, 28. März, um 19 Uhr im Jubiläumsturm auf dem Stumpenhof. Eingeladen sind nicht nur Mitglieder des Schwäbischen Albvereins.