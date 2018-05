Anzeige

(red) - Unter dem Titel „Wenn jeder Griff wehtut“ spricht Michael Kaun, Chefarzt der Klinik für Hand-, Plastische und Ästhetische Chirurgie an der Klinik Nürtingen, am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr in Plattenhardt im Bürgerhaus, Mörikesaal, Uhlbergstraße 37, über das Karpaltunnelsyndrom, Dupuytren & Co. Er erläutert Ursachen und Diagnose dieser Erkrankungen werden und Therapiemöglichkeiten.

Der Eintritt kostet 3 Euro an der Abendkasse.