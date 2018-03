Anzeige

Diabetiker Selbsthilfe Esslingen

Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Esslingen trifft sich jeweils am vierten Mittwoch im Monat, das nächste Mal also am kommenden Mittwocht, 26. September, ab 19.30 Uhr in der Schule für Pflegeberufe der Städtischen Kliniken, Bau 17. Ursula Kurz berichtet über Aktuelles aus der Diabetestherapie.

Müze - Erziehungsfragen

Die offene Beratung (Einzelberatung) für Erziehungsfragen in der Familie findet morgen von 10 bis 12 Uhr mit Stefanie Held, Diplom-Heilpädagogin der Psychologischen Beratungsstelle für Familie und Jugend des Landkreises Esslingen, statt. Anmeldung unter Tel. 3 70 24 36, Unkostenbeitrag vier, ermäßigt drei Euro.

Mettinger Bücherecke

Lektüre zum Nulltarif bietet die Mettinger Bücherecke im Bürger- und Vereinshaus Mettingen, Burgunderstraße 6/1. Öffnungszeiten sind montags von 10 bis 11.30 Uhr, dienstags von 10.30 bis 12 Uhr und donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr.

Initiative Balance

Am Freitag, 26. September, lädt der Workshop „Farbe & Stift kreativ“ ab 14 Uhr zum Mitmachen bei der Initiative Balance mit Hannelore Fleiner in das Forum Esslingen, Im Heppächer 23, ein. An diesem Tag ist auch Gelegenheit, die laufende Ausstellung „,Baum/Haus' - Aquarell- und Acrylbilder“ anzuschauen. Infos unter Tel. 35 74 20.

Demenz - Informativer Spaziergang

Das Kompetenzzentrum für Beratung, Pflege und Soziales der Diakonie- und Sozialstation Esslingen lädt am Mittwoch, 26. September, ab 16 Uhr zu einem gemütlichen Spaziergang durch die Altstadt von Esslingen ein. Die Veranstaltung informiert über Entlastungsangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Treffpunkt ist vor dem Kielmeyerhaus am Marktplatz. Im Anschluss lädt die Diakonie- und Sozialstation Esslingen zu einem Umtrunk ein. Der Spaziergang findet - außer bei Gewitter - bei jedem Wetter statt. Nähere Informationen gibt es unter Tel. 39 69 88-22 bei Susanne Schwarz.

Senioren Stadt- und Frauenkirche

Morgen treffen sich die Senioren der Stadt- und Frauenkirchengemeinde und Interessierte ab 15 Uhr im Beblinger Gemeindehaus zu Zaubervergnügen mit Manfred Rueß.

Treff für Menschen mit Demenz

Am Freitag, 28. September, findet von 15 bis 17 Uhr im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus Pliensauvorstadt, Weilstraße 8, der Freizeittreff für Frühbetroffene statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Hier können sich Erkrankte mit der Diagnose Alzheimer/Demenz austauschen und gemeinsamen Aktivitäten nachgehen. Auskunft und die weiteren Termine beim Pflegestützpunkt/Beratungsstelle für Ältere unter Tel. 35 12-32 19.

Wassergymnastik mit Musik

Mittwochs ab 17.45 Uhr wird im Bewegungsbad der Aerpah-Klinik Esslingen-Kennenburg der Kurs „Wassergymnastik mit Musik für Senioren“ angeboten. Informationen unter Tel. 39 05-300. Unter dieser Nummer sollte man sich auch anmelden.

Jahrgang 29/30 Schillerschule

Am Mittwoch, 26. September, treffen sich die Schulkameraden um Lehrer Belser/Moosmann zum Mittagessen gegen 12 Uhr in der Gaststätte Zum Einhorn in der Heugasse.

Krankenpflegeverein Oberesslingen

Am Mittwoch, 26. September, findet ab 12 Uhr der Mittagstisch des evangelischen Krankenpflegevereins Oberesslingen im Ertingerhaus bei der Martinskirche statt. Anmeldung bei Gertraud Fohrer unter Tel. 3 10 99 29 vormittags (oder AB).

Christuskirche Zollberg

Heute trifft sich der Tanzkreis im Gemeindehaus der Christuskirche, Neuffenstraße 39. Paare mit Grundkenntnissen sind eingeladen.

Geselliger Spaziergang

Zu einem einstündigen Spaziergang lädt der Stadtseniorenrat im Esslinger Norden ein. Die Gruppe trifft sich morgen um 14.30 Uhr beim Kinderspielplatz an der Barbarossastraße. Begleitung: Gabriele Vogt.

CVJM: Ausbildung im Posaunenchor

Der CVJM-Posaunenchor beginnt am Donnerstag, 27. September, wieder mit der kostenlosen Ausbildung von Nachwuchsbläsern (männlich und weiblich). Die Interessenten sollten mindestens neun Jahre alt sein, aber auch Erwachsene sind willkommen. Instrumente und Noten werden gegen Kaution gestellt. Die Proben finden jeweils donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr im CVJM-Lutherbau statt. Ein Infoabend findet am selben Abend um 17 Uhr dort statt.

Blütenträume im Schreiber-Museum

Beim Mittwochsbasteln im J.F. Schreiber-Museum geht es von 15 bis 17 Uhr um „Blütenträume“. Kinder arbeiten mit getrockneten Blüten, Blättern und Beeren. Teilnahme inklusive Material pro Person einen, Familien drei Euro zuzüglich Eintritt in das Schreiber-Museum im Salemer Pfleghof, Untere Beutau 8-10.

Bechtle-Rentner

Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 26. September, ab 15 Uhr im „Waldheim“ auf dem Zollberg.

VHS - Hauptschulabschluss

Am Mittwoch, 10. Oktober, startet die Volkshochschule Esslingen einen Vorbereitungslehrgang zum Erwerb des Hauptschulabschlusses. Dazu findet am Donnerstag, 27. September, ab 18 Uhr ein Info-Abend statt, in der VHS Esslingen, Mettinger Straße 125, Raum 4.07. Nähere Infos bei der Volkshochschule Esslingen unter Tel. 55 02 10

Südkirchengemeinde

Die evangelische Südkirchengemeinde in der Pliensauvorstadt lädt am morgigen Dienstag, 25. September, Beginn ab 14.30 Uhr, zu einem Seniorennachmittag in den Riethmüller-Saal ein.

Theologischer Gesprächskreis

Der Literatur- und Gesprächskreis der Johanneskirche trifft sich im kleinen Gemeindesaal über dem Kindergarten Neckarstraße 84 A am Donnerstag, 27. September, von 18 bis 19.15 Uhr zum theologischen Gesprächskreis „Nachdenken über Gott“. Es geht um die Frage: „Sind alle Götter gleich?“