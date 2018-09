Anzeige

Esslingen (daw) - Einen Nachmittag mit Selbsterfahrungscharakter bieten Gabriele Hübner von der Psychologischen Beratungsstelle im Kreisdiakonieverband Esslingen und Gudrun Eichelmann von der Fachberatungsstelle von Frauen helfen Frauen Esslingen am Freitag im Rahmen der Esslinger Frauenwochen. In Gesprächsrunden, auf Fantasiereisen und mit anderen Selbsterfahrungselementen werden sich die Teilnehmerinnen mit den folgenden Fragen beschäftigen: Was hat mir in meinem Leben geholfen, Herausforderungen zu meistern? Auf welche Kräfte in mir kann ich zurück blicken? Welche Schätze habe ich in meinem Rucksack, die mich auch zukünftige Wege vertrauensvoll gehen lassen?

Der Workshop findet am Freitag, 11. März, von 15 bis 18.30 Uhr in der Praxis „Zeit-Räume“, Burgsteige 1, statt. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro, Ermäßigung ist möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich, und zwar unter Tel. 07 11/35 72 12 oder frauenberatung(at)frauenhelfenfrauen-es.de