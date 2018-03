Anzeige

Esslingen (red) - Die Schauspielgruppe Dein Theater gastiert am Montag, 5. September, um 18 Uhr im Kulturtreff des Wohnstifts Radäcker in der Sulzgrieser Straße 123 mit der Aufführung „Hebelwirkung“. Das Programm komme mit „herzhaften Herzstücken von Johann Peter Hebel“ daher, kündigen die Veranstalter an. Mit seiner zwischen Mundart und Hochdeutsch schwebenden Sprache unterhält Hebel sein Publikum, das sich meist leicht in seinen satirisch-humorvollen Betrachtungen wiederfindet. Die Tatorte sind vielfältig, etwa Himmel, Erde, Landstraße, Amsterdam, Bergwerk, Barbierstube, Spanien, Segelschiff oder Bauernstube. Alte und Junge, Kranke und Dumme, Kluge und Lügner, Einheimische und Ausländische bevölkern den Hebelschen Kosmos - satirisch, komisch und leidenschaftlich. Der Eintritt ist frei.