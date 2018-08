Anzeige

(red) - Die Saisonkarten für das Freilichtmuseum Beuren sind ab sofort erhältlich. Das Museum hat kürzlich auf der CMT sein neues Veranstaltungsprogramm für die Saison 2017 vorgestellt. Auf 36 Seiten übersichtlich gestaltet und bebildert soll es Jung und Alt locken. Der Ausflug ins Museumsdorf und die dort anschaulich präsentierte ländliche Geschichte kann mit einer der zahlreich angebotenen Veranstaltungen kombiniert werden. So wird es beispielsweise bei der neuen Veranstaltungsreihe zum Jahresthema „Alte Sorten“ um traditionelle Getreide-, Gemüse- und Obstsorten gehen. Darüber hinaus wird ein Kunstprojekt unter dem Motto „Lebens-Bühnen“ realisiert. Das Freilichtmuseum startet am Samstag, 1. April, in die neue Saison, die bis zum 5. November läuft. Wer öfter kommen will, für den lohnt sich eine Saisonkarte. Sie kostet für die Familie oder Großeltern-Enkel 37 Euro, für Einzelpersonen 17 Euro und erlaubt die ganze Saison über freien Eintritt in das Museumsdorf, auch bei Veranstaltungsterminen. Des Weiteren können Gutscheine für Tageskarten erworben werden.

Saisonkarten oder Gutscheine können mit dem Formular auf der Museumswebseite, unter Tel. 07025/91190-0, per E-Mail an Bosch.Michaela@LRA-ES.de oder per Post an Freilichtmuseum Beuren, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, bestellt werden.

www.freilichtmuseum-beuren.de