Anzeige

(nin) - Die Harmonikafreunde Plochingen präsentieren morgen um 19.30 Uhr in der Plochinger Steingießerei im Dettinger Park, Esslinger Straße, das kleine Musiktheater aus Köln. In ihrem Programm „La Vie En Rose“ bietet das Duett Sabine Paas (Gesang) und Ralf Gscheidle (Akkordeon) einen Abend über Paris und die Liebe. Zu hören sind französische Chansons und witzige Geschichten, kündigen die Organisatoren an.

Eintritt: 12 Euro, im Vorverkauf 10 Euro. E-Mail: vorstand(at)hfp1930.de