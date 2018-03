Anzeige

(eis) - Das Dätscherfest des Musikvereins Notzingen-Wellingen findet heute und morgen rund um den Kelterplatz und das Backhaus statt. Für Hungrige gibt es bereits ab 10 Uhr an beiden Tagen Dätscher aus dem Holzofen des Backhauses. Die Teigfladen werden mit Schnittlauch, Speck, Mohn oder Kümmel angeboten. Am Samstag ab 12 Uhr gibt es einen Mittagstisch. Am Sonntag beginnt der Frühschoppen um 11 Uhr. Zur musikalischen Eröffnung des Festes startet heute um 17 Uhr ein Festzug vom Ortsteil Wellingen zum Kelterplatz. Morgen erklingt Musik ab 11 Uhr.