Anzeige

ES-Pliensauvorstadt (adi) - Ob im Improvisations-, Sketch- oder Stand-up-Format - einmal im Monat üben sich Helge Thun, Christine Prayon und Udo Zepezauer im Kulturzentrum Dieselstraße in der Kunst der gehobenen Komik. Gemeinsam mit einem Überraschungsgast präsentieren die drei am Mittwoch, 7. März, ab 20 Uhr wieder aktuelles Kabarett, intelligenten Wortwitz, neue Sketche und spontane Nummern. „Jede Show ist neu, jede Show ist anders, jede Show ist Kult“, versprechen die Veranstalter. Musikalisch unterstützt wird das Kabarettisten-Trio diesmal von Jakob Nacken am Klavier.