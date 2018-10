Anzeige

Christvesper in der Stadtkirche

Die ehemaligen Sängerinnen und Sänger der Jugendkantorei sind wieder eingeladen, bei der Christvesper morgen um 17 Uhr in der Stadtkirche mitzusingen. Geprobt wird morgen um 10 Uhr in der Kirche. Neben dem gewohnten „Quempas“ werden Sätze aus Johann Sebastian Bachs „Magnificat“ musiziert. Notenmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Albverein Oberesslingen

Am Sonntag, 28. Dezember, beginnt um 16 Uhr im Saal des Sportheims Sirnau, Drosselweg 18, der Familienabend mit Ehrungen.

Esslinger Liederkranz

Morgen trifft sich der gemischte Chor um 15.15 Uhr zur Ansingprobe vor dem Alten Rathaus. Das „Weihnachtliche Liedersingen“, begleitet vom Rathaus-Glockenspiel, beginnt dann um 16.15 Uhr.

Weihnachtslieder vor dem Rathaus

Sängerinnen und Sänger aus allen evangelischen Kirchenchören sind eingeladen, am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Christbaumsingen vor dem Alten Rathaus mitzuwirken. Probe ist am 26. Dezember um 16.30 Uhr in der Sakristei der Stadtkirche, der Auftritt findet dann um 17.30 Uhr vor dem Alten Rathaus im Wechsel mit dem Glockenspiel statt. Die Leitung hat Bezirkskantor Uwe Schüssler.

Christuskirche Zollberg

Heute beginnt um 14.30 Uhr der Wandertreff der Senioren an der Christuskirche Zollberg. Gewandert wird in der näheren Umgebung, für Einkehrmöglichkeit ist gesorgt. Die Leitung hat Ferdinand Göschl.