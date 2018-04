Anzeige

(red) - Am Freitag, 3. Juli, um 19.30 Uhr kommt mit Christoph Zehendner ein prominenter Liedermacher zu einem Konzert in die Feldkirche von Aichwald-Aichelberg. Er ist einer der bekanntesten Texter und Interpreten kirchlicher Popularmusik. Zehendner ist aber auch politischer Hörfunk-Journalist beim SWR und studierter Theologe.

Ein Teil seiner über 200 Texte ist in Kirchengesangbüchern zu finden. Einige seiner Lieder sind zum festen Bestandteil des Liedgutes geworden, die auch in der evangelischen Gemeinde in Aichwald gesungen werden. Dazu gehören Lieder wie „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben“, „Bist zu uns wie ein Vater“, „In der Stille angekommen“. Zum Konzert in Aichwald kommt Zehendner mit dem Komponisten und Pianisten Manfred Staiger und mit seinem neuesten Programm „WortWeltenWanderer“.

Karten im Vorverkauf zu 10 Euro (Schüler 5 Euro) bei Schreib- und Buch Beck (Schanbach), bei Blumen Dilger (Aichelberg) und zu 12 Euro an der Abendkasse. Reservierungen unter Tel. 0711/361 027.