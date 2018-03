Anzeige

(red) - Morgen um 20 Uhr tritt der schwäbische Kabarettist Christoph Sonntag in der Stadthalle Plochingen auf. Der aus dem Radio bekannte gelernte Journalist, der auf SWR 3 durch sein „Das Wort vom Sonntag“ bekannt ist, rechnet in seinem Programm ab: mit Motivationstrainern und Money-Coaches, was er mit „Geld-Sofas“ übersetzt. Diese rissen die Republik mit einem Gebräu aus Halbwahrheit, Buddhismus und Egoismus in den Börsenwahn, versprächen Reichtum und würden nur selbst reich dabei.

Karten zu 16,95 und 19,20 Euro gibt es zum Beispiel bei der EZ am Marktplatz Esslingen, Tel. 07 11/93 10-230 oder bei der Kartenhotline unter Tel. 07 11/25 55 555, Restkarten ab 19 Uhr an der Abendkasse.

www.easyticket.de