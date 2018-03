Anzeige

Esslingen (dob) - An diesem Wochenende hält der Schwäbische Chorverband den Carl-Friedrich-Zelter-Chorwettbewerb in der Freien Waldorfschule, Weilstraße 90, in der Pliensauvorstadt ab. Alle Mitgliedschöre des Schwäbischen Chorverbands waren zur Teilnahme eingeladen, angemeldet haben sich 27 Chöre aus ganz Württemberg. Sie stellen sich heute zwischen 11.30 und 17.30 Uhr und am Sonntag, 10. Oktober, zwischen 9.30 und 17.30 Uhr dem Urteil der Jury, der Verbandschorleiter Marcel Dreiling vorsitzt. Die Chöre treten in verschiedenen Kategorien an, wie zum Beispiel gemischte Chöre, Frau-en- und Männerchöre, Kinder-, Mädchen- und Knabenchöre sowie Jazzchöre und Gospelchöre. Vorzu-tragen sind A-cappella-Chorwerke nach freier Wahl aus mindestens zwei Epochen und ein deutsches Volkslied. Jeder Chor hat für seinen Vortrag zehn Minuten Zeit. Nicht der Gewinn eines Titels oder einer Trophäe steht im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs, sondern die konstruktive Kritik von Fachleuten, die hilfreiche Tipps geben wollen.

Interessierte sind eingeladen zuzuhören. Der Eintritt ist frei.Programm auf www.s-chorverband.de unter Veranstaltungen/Konzerte.