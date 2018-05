Anzeige

Esslingen (adi) - Peter Gaymann ist Cartoonist mit Leib und Seele, und er zeigt sich in seinen Arbeiten stets offen für den feinen Unterschied zwischen Witz und Aberwitz. Unter dem Titel „Gaymann querbeet“ präsentiert er bis 15. April in der Brisky-Galerie neben einer Auswahl seiner Cartoons auch Aquarelle und Reiseskizzen sowie einen Ausschnitt aus seinem Projekt „Kunst am Meter“. Die Ausstellung wird am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der Brisky-Galerie (Ritterstraße 14/1) eröffnet. Und natürlich gibt es dort auch ein Wiedersehen mit Gaymanns dicken Cartoon-Hühnern, die sehr menschliche Züge annehmen und seit Jahrzehnten ein ganzes Huhn-Universum bilden. Zur Ausstellung wird ein Büchertisch eingerichtet. Peter Gaymann wird seine Bücher während der Vernissage signieren.