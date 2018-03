Anzeige

Burgschule und „Münchhausen“

Im Rahmen einer Ausstellungseröffnung der Kinderbiennale führen Grundschulkinder der Theatergruppe der Burgschule am Freitag, 19. März, um 18 Uhr in der Unterführung am Kleinen Markt das Theaterstück „Münchhausen auf der Reise nach Konstantinopel“ auf.

DAV - Bezirksgruppe Esslingen

Von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. März, unternimmt die Familiengruppe 1 ein Skiwochenende am Ifen. Die Organisation hat Svenja Freisler, Tel. 07 11/ 44 00 72 11.

Singen mit der VHS

Am Samstag, 20. und Sonntag, 21. März, heißt es in der VHS wieder „Sing dich frei!“ Am Beispiel von Rock, Pop, Jazz und Blues wird die eigene Stimme mit Hilfe von leichten Gesangsübungen geschult. Anmeldung: Tel. 07 11 / 35 12-25 80.

Ev. Kirchengemeinde Oberesslingen

Morgen findet ab 15 Uhr der Gemeindenachmittag in Sirnau, Finkenweg 20, statt. Margarete Frommer spricht über Ermuth Gräfin Zinsendorf.

Gemeindenachmittag in Zell

Morgen lädt die evanglische Kirchengemeinde Zell zum Gemeindenachmittag ab 14.30 Uhr ins Gemeindehaus, Kirchstraße 11, ein. Pfarrer Martin Maile spricht über die Jahreslosung 2009 „Eurer Herz erschrecke nicht - Glaubt an Gott und glaubt an mich“.

Industriemeister Vereinigung

Die Mitglieder und Senioren der Industriemeister Vereinigung Esslingen treffen sich heute gegen 15 Uhr im Waldheim auf dem Zollberg zum gemütlichen Nachmittag.

Hauptversammlung des OGV RSKN

Zur 74. Hauptversammlung wird am Freitag, 19. März, ab 19.30 Uhr in den Richard-Clauss-Saal im Bürgerhaus, Sulzgrieser Straße 170, eingeladen. Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern rechtzeitig übersandt.

Kindersachenmarkt im Kiga St. Josef

Der Kindersachen- und Kinderflohmarkt des Kindergartens St. Josef, Barbarossastraße 49 in Hohenkreuz, findet am Freitag, 19. März, von 15 bis 17 Uhr statt. Es gibt es auch wieder eine Cafeteria mit Kuchenverkauf.

Nabu - Kinder- und Jugendgruppe

Am Freitag, 26. März, trifft sich die Gruppe von 15.30 bis 17.30 Uhr. Alle jungen Entdecker und Forscher von 8 bis 14 Jahren, sind eingeladen. Fragen beantworten Peter Rose unter Tel. 07 11 / 351 59 32 oder Martina Berberich, Tel. 071 53 / 61 04 01.

Café Flandern hat geöffnet

Das Caf é Flandern, Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung, hat am Sonntag, 14. März, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Café liegt innerhalb der Räumlichkeiten der Lebenshilfe in der Flandernstraße 49. Schüler der Schule für Körperbehinderte im Rohräckerzentrum stellen gemeinsam mit Eltern und Lehrkräften den Betrieb auf die Beine.

Ost- und Westpreußen

Morgen um 15 Uhr findet das Monatstreffen der Landsmannschaft Ost- und Westpreußen in der Sportgaststätte Waldheim auf dem Zollberg statt. Nach der gemeinsamen Kaffeetafel ist ein Vortrag über „Königin Luise“ vorgesehen. Gäste sind willkommen.

KSV: Selbstbehauptung für Senioren

Am Samstag, 20. März, findet in der KSV Sport-Arena, Auenweg 21 in Mettingen, von 9.30 bis 12.30 Uhr ein Selbstbehauptungskurs für Seniorinnen und Senioren statt. Geübt werden einfache, wirkungsvolle, seniorengerechte Selbstverteidigungstechniken zur Abwehr drohender Gefahren oder Belästigungen. Sportliche Kleidung und Turnschuhe sind erforderlich. Auskunft unter Tel. 07 11 / 31 89 69.

Johanneskirche: Samstagsfrühstück

Am Samstag, 20. März, findet von 9 bis 11 Uhr das Samstagsfrühstück im großen Gemeindesaal hinter der Johanneskirche statt. Pfarrer i.R. Heinrich Frommer spricht zum Thema aus dem Grenzbereich zwischen Theologie und Literatur und fragt: „Warum ist das ,Hohe Lied‘ in die Bibel gekommen?“ Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Rückfragen und zur Diskussion. Wegen der Vorbereitungen zum Frühstück wird um Anmeldung bis morgen im Pfarramt unter Tel. 318 02 92, 316 60 26 oder 35 02 01 gebeten.

FACE: Film-Amateur-Club Esslingen

Am Freitag, 19. März, steht ein Film- und Diskussionsabend im Vordergrund. Mitglieder zeigen Filme, über die anschließend diskutiert wird. Außerdem werden die Ergebnisse des Landesfilmfestivals vom vergangenen Wochenende aufgearbeitet, bei dem vier Filme der FACE-Mitglieder mit Preisen ausgezeichnet wurden.

Hauptversammlung OGV RSKN

Zur Hauptversammlung lädt der Obst- und Gartenbauverein RSKN am Freitag, 19. März, ab 19.30 Uhr in den Richard-Clauss-Saal im Bürgerhaus, Sulzgrieser Straße 170, ein ein. Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern bereits übersandt.

Liederkranz Serach-Hohenkreuz

Die Sänger des Männergesangvereins Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz treffen sich anlässlich eines Geburtstagsständchens am Samstag, 20. März, um 11 Uhr in der Seracher Straße neben der Weinstube Eißele.

Bezirksbienenzüchter-Verein

Am Freitag, 19. März, findet ab 19.30 Uhr die Monatsversammlung im Bienengarten in Oberesslingen, Brühlwiesen 1, statt. Themen sind die Auswinterung der Bienenvölker und die Bienenseuchenverordnung. Infos gibt es unter www.imker-esslingen oder bvesslingen(at)web.de

Parkinson-Selbsthilfegruppe

Die Parkinson Selbsthilfegruppe Esslingen trifft sich am Freitag, 19. März, ab 15.30 Uhr in der AOK zu einem Vortrag von Peter Hornung über die HORA-Methode, mit der eine Synthese geschaffen wurde zwischen der traditionellen asiatischen Trainingslehre und den modernen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen der westlichen Welt. Weitere Infos unter Tel. 0711/361022 oder www.Parkinson-Esslingen.de

Ev. Kiga Hegensberg-Liebersbronn

Am Samstag, 20. März, findet von 13 bis 15 Uhr im evangelischen Kindergarten Hegensberg-Liebersbronn, Liebersbronner Straße 33, ein Kindersachenmarkt mit Kaffee- und Kuchenverkauf statt. Tischreservierungen unter Tel. 12 89 13 66.

Festo - Rentner

Zur Vergrößerung der Gruppe sind Rentnerinnen und Rentner auch anderer Firmen zu den Treffen eingeladen. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 17. März, ab 15 Uhr in der Schwimmbad-Gaststätte in Berkheim statt.

ADFC-Programm: Fahrradjahr 2010

Rechtzeitig zum Saisonauftakt ist das Jahresprogramm des ADFC Kreisverbandes fertig gestellt. Ausgelegt wird es beim Esslinger Stadtmarketing, der Stadtbücherei und in diversen Fahrrad-Läden zur kostenlosen Mitnahme. Außerdem werden die Broschüren, die sämtliche Touren und Veranstaltungen rund ums Rad im Kreis Esslingen enthalten, auf dem Infostand beim Esslinger Radbasar verteilt. Der Radbasar findet am Samstag, 20. März, in der Schelztorhalle statt. Veranstalter ist der ADFC.

Seniorennachmittag

Die evangelische Kirchengemeinde Hegensberg-Liebersbronn lädt Seniorinnen und Senioren morgen ab 14.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Liebersbronner Straße 35, ein. Die Tanzgruppe des Turnvereins Hegensberg zeigt, dass Tanzen jung hält. Wer abgeholt werden möchte, kann sich im Büro der Kirchengemeinde unter Tel. 37 11 97 melden.

Stadtseniorenrat Esslingen

In der Freitagssprechstunde können am Freitag, 19. März, von 9 bis 11 Uhr im Forum Esslingen, Im Heppächer 23, Tel. 07 11 / 35 74 20, Anliegen mit Wendelin Ottersbach besprochen werden. Es können auch Termine zu einer Beratung über eine Patientenverfügung vereinbart werden.

Jugendfarm putzt Zollbergwald

Am kommenden Samstag, 20. März, starten die Helfer um 11 Uhr von der Jugendfarm aus, um den Zollbergwald von Müll zu befreien. Für alle Helfer gibt es um 13 Uhr ein kostenfreies Mittagessen auf der Farm. Ab 16 Uhr kann dann wieder mit Mo und seiner Gitarre mitgesungen werden.