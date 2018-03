Anzeige

Esslingen (biz) - Für Marktbummler ist Esslingen heute ein optimales Pflaster. Zum Wochenmarkt auf dem Marktplatz - dort lädt der Wochenmarkt-Verein zu seinem Herbstfest ein - gesellt sich auch der Oktober-Flohmarkt am Blarerplatz dazu. Der wird wie immer von Til Maehr organisiert. Die mehr als 30 Stände werden fast ausschließlich von Familien bestückt, die den Markt zur Entrümpelung und Aufbesserung der Haushaltskasse nutzen, schreibt Maehr. Auch mehrere Vereine wollen auf diesem Wege ihre Spendenkasse füllen. Das Markttreiben auf dem Blarerplatz dauert von 9 bis 16 Uhr. Der nächste und letzte Flohmarkt-Termin in diesem Jahr ist am verkaufsoffenen Sonntag, 11. November. Zudem dreht sich heute nur ein paar hundert Meter weiter alles um die „Herbsternte“. Zum Herbstmarkt am Postmichelbrunnen kündigt Maehr allerlei Köstliches und Dekoratives aus und mit Kürbissen, Kraut und Kartoffeln an. Neben frischem Marktgemüse verspricht er auch „gastronomische Leckereien“. Die Stände am Postmichelbrunnen sind zwischen 10 und 16.30 Uhr besetzt.