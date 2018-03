Anzeige

Esslingen (red) -Der Oberbürgermeister Jürgen Ziegen geht am Dienstag, 20. September, um 16.40 Uhr auf die Bürger zu. Denn im Feuerwehrgebäude Hegensberg, Christian-Fink-Straße 3, steht die nächste Bürgersprechstunde des OB an. Jürgen Zieger liegt laut einer Mitteilung der Stadt „viel daran, in die Stadtteile zu gehen und vor Ort Anliegen, Anregungen und Probleme zu erfahren“. Daher finden die mehrmals jährlich anberaumten Bürgersprechstunden in den verschiedenen Stadtteilen statt. Diesmal sind die Bewohner von Liebersbronn, Hegensberg und Kennenburg eingeladen, in Einzelgesprächen ihre Anliegen, Anregungen oder Probleme vorzutragen.

Die Stadtverwaltung bittet um Anmeldung bis Montag, 19. September, um 12 Uhr bei Bürgerreferentin Tanja Eisbrenner, Tel.35 12 24 80.