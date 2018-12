Anzeige

(kh) - Die Pianisten Frank Muschalle und Jean-Pierre Bertrand gastieren am Freitag, 7., und Samstag, 8. Januar, jeweils am 20.30 Uhr im Club Bastion in Kirchheim. Sie spielen Boogie auf zwei Klavieren. Am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in den Ghettos in den USA aus dem Blues ein Musikstil, der in den 30er- und 40er-Jahren sogar Einzug in die Konzertsäle und Cafes der Weißen hielt. Ohne den Boogie Woogie hätte der Rock 'n' Roll nicht entstehen können. Muschalle und Betrand spielen diese kraftvolle Klaviermusik als Solisten und als Duo, wobei jeder Pianist seine persönliche Handschrift hat.

Frank Muschalle ist bekannt durch seine Auftritte mit seinem Trio und zusammen mit Axel Zwingenberger. Er ist seit 20 Jahren in ganz Europa auf Tournee und zählt zu den international gefragtesten Boogie-Woogie-Pianisten. Sieben CDs sind inzwischen von ihm erschienen. Jean-Pierre Bertrand aus Paris lernte klassisches Klavier, bis er in einem Musikladen eine Platte von Memphis Slim hörte. Gleich darauf beendete er seinen klassischen Klavierunterricht und widmete sich dem Jazz-Piano. Seit 1989 zählt er zu den besten europäischen Boogie-Pianisten

Karten zu 18 Euro, ermäßigt 14 Euro gibt es bei Juwelier Schairer am Rathaus, Tel. 0 70 21/24 04.

www.frankmuschalle.de

www.jpboogie.com