Esslingen (daw) -Am Sonntag öffnet der Verein Denk-Zeichen den alten jüdischen Friedhof in der Beutau-Vorstadt. Dessen Geschichte beginnt im Jahr 1807. Ein Schutzbrief erlaubte fünf jüdische Familien aus Wankheim bei Tübingen, sich in Esslingen anzusiedeln und eine neue Gemeinde zu gründen. An deren Beginn standen der noch im gleichen Jahr gegründete Beutaufriedhof sowie ein rituelles Bad auf der Maille und etwas später die Synagoge im Heppächer. Die neue Gemeinde wuchs schnell auf etwa 200 Mitglieder an. Der Beutaufriedhof war - nicht zuletzt wegen der hohen Säuglingssterblichkeit - bereits 1874 mit 100 Gräbern restlos belegt, und die Gemeinde bekam auf dem Ebershaldenfriedhof ein Gräberfeld. 1938 haben die Nazis den Beutraufriedhof geschändet, die meisten Grabsteine entfernt und dort einen Lagerplatz eingerichtet. Nur wenige Grabsteine sind noch vorhanden, und gerade mal vier von ihnen stehen an ihrem ursprünglichen Platz.

Der alte jüdische Friedhof an der Ecke Untere Beutau/Turmstraße wird am morgigen Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet. Um 14.15 und 15 Uhr bietet Gerhard Voß, Vorsitzender von Denk-Zeichen, eine Führung an. Mit Rücksicht auf das jüdische Prinzip der ewigen Totenruhe sind männliche Besucher gehalten, auf dem Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen.