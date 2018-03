Anzeige

Esslingen (red) - Am kommenden Sonntag veranstaltet der Verein der Freunde der WLB im Anschluss an die Matinée zu „Galilei“ ein „Kantinenfrühstück“. Treffpunkt ist um 12 Uhr in der Kantine der Württembergischen Landesbühne, kurz WLB. Anwesend ist der Intendant der WLB, Manuel Soubeyrand, und die an der Aufführung beteiligten Schauspieler. Die Besucher haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.