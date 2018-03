Anzeige

Esslingen (red) - Mit vielen pfiffigen Aktionen feiert die Sprachwerkstatt der Schillerschule ihr zehnjähriges Bestehen. Dazu gehört auch die Gründung eines Beschwerdechors, der unlängst unter der Leitung des Kabarettisten und Schillerschul-Lehrers Dieter Trieß entstanden ist: Aus mehr als 120 Beschwerden von Schülern, Eltern und Lehrern, die Trieß gesammelt hatte, wurde gemeinsam ein Lied aus 18 Strophen gebastelt, mit dem der Chor an diesem Samstag von 11 bis 13 Uhr vor dem Rathaus, am Postmichelbrunnen, am Athleteneck und in der Küfergasse auftreten wird. Der Beschwerdechor besteht aus 25 Sängern - ein paar spontane Mitstreiter kommen beim Rundgang durch die Stadt hinzu. Sie singen und motzen über nervige Zeitgenossen, das eigene Gehalt, die Hunde, Holzheizungen und so manche beklagenswerte Eigenschaft von sich und ihren Mitbürgern. Da wird zuweilen kess vom Leder gezogen, doch bei aller Kritik ist stets ein versöhnliches Augenzwinkern mit dabei.