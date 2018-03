Anzeige

(kh) - Die Berufliche Schule der Garp in Ruit bietet am Freitag, 26. Februar, von 13 bis 17 Uhr einen kostenfreien Informationstag an. Der Leiter der Schule beantwortet Fragen zur zweijährigen Berufsfachschule und zum Technischen Berufskolleg. Diese zwei Schularten richten sich an Jugendliche mit Hauptschulabschluss, die die Fachschulreife (Mittlere Reife) erwerben möchten, beziehungsweise an technisch interessierte Jugendliche, die die Fachhochschulreife anstreben. Gleichzeitig wird die Allgemeinbildung weitergeführt und gezielt auf die Anforderungen der Arbeitswelt im gewerblich-technischen Bereich vorbereitet. Die Besucher können auch die Räume bei GARP anschauen

Weitere Informationen gibt es unter Tel. 07 11/4 49 96-25, E-Mail: seidel(at)garp.de oder www.garp.de