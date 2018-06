Anzeige

Esslingen (red) - In der Reihe „Artgerechte Haltung bei den Zeitgenossen“ präsentiert der Künstler Bertl Zagst unter dem Titel „Weiche Sachen“ eine Auswahl seiner neuen Wandobjekte. Die Ausstellung wird am morgigen Dienstag, 2. März, um 20 Uhr im Buchladen Die Zeitgenossen in der Strohstraße eröffnet. Die Schau ist bis 30. April zu sehen. Als Maler und Bildhauer lebt und arbeitet Bertl Zagst in Kirchheim, als Kunsterzieher am Georgii-Gymnasium ist er auch in Esslingen vielen ein Begriff.