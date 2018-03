Anzeige

(red) - Zum zweiten Mal findet an diesem Wochenende der dreitägige Bernhäuser Musiksommer statt - erstmals mit verkaufsoffenem Sonntag. Zur Eröffnung sticht Gabriele Dönig-Poppensiecker heute um 18.30 Uhr bei der Bühne am „Schwanen“ ein Bierfass an. Ab 19 Uhr spielt die Band Halbe He & Soul Up. Auf der Rabenbühne spielen ab 23 Uhr die Rheinische Jazzdiva und Schwäbischer Gitarrenzauber. Diese Veranstaltung kostet Eintritt.

Morgen spielt von 15 bis 17.30 Uhr Uschi Wiese, ab 19 Uhr die Combo Dicke Fische. Um 15 Uhr beginnt ein Kinderprogramm mit Puppenspiel auf der Rabenbühne. Der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr bietet nochmals viel Musik. Von 11 Uhr an spielt Boogie Connection, von 15 Uhr an die Babits. Um 13 Uhr beginnt ein großes Kinderprogramm mit Figurentheater auf der Rabenbühne, dort wird allerdings Eintritt verlangt.

Für den Durchgangsverkehr werden einige Straßen gesperrt: Die Obere Bachstraße wird zur Spielstraße, die Bernhäuser Hauptstraße zur Bühne mit Zuschauerraum. Parallel zum Musiksommer feiert L&W Datentechnik 20-jähriges Bestehen. Sigurth Reusch hofft, dass aus dem Bernhäuser Musiksommer ein Filderstädter Musiksommer wird mit einer Verbindung aller Stadtteile. „Dann dürfte die Sperrung der Kreisstraßen kein Problem mehr darstellen“, meint Reusch.