Esslingen (red) - Die Handwerkskammer Region Stuttgart bietet am 6. September einen Beratungstag an, bei dem es um die Themen Kostenrechnung, Finanzierung, Betriebsbewertung, Marketing und Personalführung, Gründung und Nachfolge für Handwerksbetriebe gehen soll.

Das Führen eines modernen und erfolgreichen Handwerksbetriebes erfordert in der heutigen Zeit von jedem Handwerksmeister zwar in erster Linie handwerkliche Fachkompetenz, aber gleichzeitig ist auch wirtschaftliches Fachwissen gefragt. Dazu gehört es, markt-, kunden- und kostenorientiert zu denken und zu handeln. Bei der Bewältigung von unterschiedlichen Herausforderungen wie Existenzgründung und Betriebsnachfolge sowie betriebswirtschaftlichen Fragestellungen kann eine fachkundige Beratung von außen eine wichtige Hilfestellung darstellen.

Deshalb bietet der betriebswirtschaftliche Berater Franz Falk, Geschäftsführer Unternehmensservice der Handwerkskammer Region Stuttgart, individuelle Beratungsgespräche an, und zwar am Mittwoch, 6. September, von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Esslinger Haus des Handwerks, Kandlerstraße 11.

Bei Interesse wird um eine Terminreservierung bis zum 1. September per E-Mail an info@kh-esslingen-nuertingen.de gebeten. Wer vorher noch Fragen hat, kann sich per E-Mail oder telefonisch (Tel. 0711-35 93 73) bei der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen melden.