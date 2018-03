Anzeige

Esslingen (daw) - Der Verein Mali-Kinderhilfe, der von der gebürtigen Esslingerin Loredana Manco geleitet wird, unterstützt seit 2009 notleidende Kinder in der Hauptstadt Bamako. Seit seinem Bestehen hat der Verein schon einiges auf die Beine gestellt. So wurden eine Schule und eine Notfallstation mit solarbetriebenem Brunnen gebaut. Vor drei Jahren hat der Verein zudem eine Tanzschule für Straßenkinder in Bamako gegründet, in der notleidende Kinder von einem professionellen Lehrer im Tanz ausgebildet werden. „Mit dieser Tanzschule wird auch die malische Kultur am Leben erhalten“, erklärt Loredana Manco. Zudem bietet die Tanzschule den Kindern eine Zukunfts- und Lebensperspektive. Neun Kinder des African Royal Ballet Djiby Kouyate Mali sind in diesem Sommer auf einer Tournee in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien und machen auch in Esslingen Station. Am Freitag, 12. September, ist die Tanz- und Showgruppe aus Bamako um 18 Uhr im Salemer Pfleghof zu hören und zu sehen.

www.mali-kinderhilfe.org