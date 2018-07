Anzeige

Esslingen (adi) - Drei Jahre lang möchte Samuel Ziegler in Kenia leben, um in einem Waisenheim mitzuarbeiten. Vor seiner Abreise will er kräftig Spenden sammeln, um die Arbeit dieser Einrichtung zu unterstützen. Aus diesem Anlass veranstaltet Samuel Ziegler am morgigen Dienstag ein Benefizkonzert, das um 20 Uhr im Vier Peh, der Kulturkneipe in der Flandernstraße, beginnt. Gestaltet wird der Abend von der Band seines Bruders. Jacob Ziegler, Ronja Ziegler, Mario Lorenz, Valentin Krämer, Nils Schölkopf, Erik Soysal und Moritz Freitag versprechen ihrem Publikum lässigen Rock und Reggae.

Der Eintritt ist frei, Samuel Ziegler bittet um großzügige Spenden.