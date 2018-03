Anzeige

Benefizkonzert der Waldie-Big-Band

Nürtingen - Die Waldie-Big-Band spielt morgen ab 19 Uhr im großen Saal der Rudolf Steiner Schule Nürtingen jazzige, funkige und groovige Nummern. Für die Bewirtung sorgt die 12. Klasse. Es ist ein Benefizkonzert im Rahmen des Crowd­funding-Projekts „Renn Seegras Renn“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten für den Big-Band-Austausch mit Athen sowie die Kinderkultur- und Jugendwerkstatt der Alten Seegrasspinnerei.

www.renn-seegras-renn.de

„Disco Disco“ im Jugendhaus

Nürtingen -Das Nürtinger Jugendhaus am Bahnhof veranstaltet morgen von 19 Uhr an die Party Disco Disco. Für junge Menschen ab 14 Jahren heißt es: Musik hören, tanzen und chillen bei Mixed Music. Dazu gibt es alkoholfreie Cocktails.

Hits der 1990er-Jahre

Reichenbach -Die größten Hits aus den 1990er-Jahren werden am Samstag, 21. Januar, ab 22 Uhr bei der Flashback 90er-Party in der Halle gespielt. Es ist ein musikalisch sehr abwechslungsreiches Jahrzehnt mit Dance-Floor-Hymnen von Snap und Dr. Alban, Coverversionen à la Oli. P oder die Erfindung der Offbeat HiHat. Eintritt kostet 5 Euro.

Bonländer Metzelsupp

Filderstadt - Der Bund der Selbstständigen lädt am Samstag, 21. Januar, zur Bonländer Metzelsupp in die Uhlberghalle ein. Einlass ist ab 15 Uhr. Für die Unterhaltung sorgen Frl. Wommy Wonder und der Musikverein Bonlanden. Karten gibt es in Bonlanden in der Volksbank Filder in der Bonländer Hauptstraße, der Firma Schweizer in der Marktstraße und Werners Barbiershop in der Mahlestraße sowie in Bernhausen in der Metzgerei Hörz in der Aicher Straße.