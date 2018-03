Anzeige

(log) - Das Sanierungsmanagement lädt Eigentümer am Samstag, 30. Januar, um 7.30 Uhr zu einem kostenlosen Thermografie-Spaziergang in der Parksiedlung ein. Treff ist am Herzog-Philipp-Platz 1. Der Rundgang führt zu sanierten und nicht sanierten Häusern, um Schwachstellen für Wärmeverluste zu erkennen. Anschließend kann man sich bei Kaffee, Tee und Brezeln aufwärmen.

Anmeldung unter E-Mail an info(at)sanierung-parksiedlung.de oder Tel. 07 11 / 97 92 99 03.

www.sanierung-parksiedlung.de