Anzeige

(red) - Die Beatles of Baltemore (BOB) und der Verein zur Förderung von Frauen in Nepal laden zu einem Pop- und Rock-Konzert zugunsten der Frauenschule Mahadevi ein. Es findet am Samstag, 26. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus Hohengehren statt. BOB spielt Rock-Klassiker und Beatles-Hits. Die Bewirtung übernimmt der Verein. In der Schule Mahadevi lernen erwachsene Analphabetinnen lesen, rechnen, schreiben. Fortgeschrittene können einen Näh- und Schneider Lehrgang besuchen. Karten kosten 10 Euro im Vorverkauf im Reisebüro Scharpf in Hohengehren und bei Schreib- und Spielwaren Stegmaier in Baltmannsweiler und 12 Euro an der Abendkasse.