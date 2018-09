Anzeige

(red) - Am Freitag, 26. März, 20 Uhr, wird der ehemalige Militärarzt der Bundeswehr, Reinhard Erös, in der Wasenäckerschule in Scharnhausen berichten. Er ist Autor der Bücher „Tee mit dem Teufel“ und „Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen“. Mit seiner Familie gründete er die Kinderhilfe Afghanistan. Während der sowjetischen Besatzungszeit rettete er in Afghanistan unter Lebensgefahr viele Menschen, seine Frau gründete eine Schule für Flüchtlingskinder. Seitdem bauten sie mehr als zwei Dutzend Waisenhäuser und Schulen.