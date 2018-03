Anzeige

Esslingen (biz) - Der Ökumenische Arbeitskreis Trauerbegleitung Esslingen geht immer wieder neue Wege, um Menschen in dieser sehr schmerzhaften Lebensphase nicht allein zu lassen. Für Menschen, die ehrenamtlich Trauernde begleiten wollen, bietet er mit der Theologin und Familientherapeutin Eva Storz jetzt zum ersten Mal den Ausbildungskurs „Trauernde trösten“ am Samstag, 26. März ,von 9.30 bis 17 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Albertus Magnus an. Weitere drei Termine sind der 8. April, 6. Mai und 13. Mai, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr im Salemer Pfleghof. „Angesprochen sind Menschen, die aus christlichem Kontext mit Authentizität und menschlicher Nähe Trauernden zur Seite stehen wollen, damit sie ihren je eigenen Weg durch die Trauer finden“, schreibt Adalbert Kuhn namens des Veranstalters.

Anmeldung bis 16. Februar bei der Katholischen Erwachsenenbildung Esslingen, Tel. 07 11/38 21 74.