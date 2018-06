Anzeige

(eli) - Der Allgemeinde Deutsche Fahrradclub (ADFC) lädt am Sonntag, 5. Juni, zur Erkundungstour des Travertin in Stuttgart ein. Die 55 Kilometer lange, leicht sportliche Tour startet um 9 Uhr in Filderstadt-Bernhausen an der Filharmonie und um 9.30 Uhr in Leinfelden, Neuer Markt.

Travertin ist der Stein, der in den Steinbrüchen in Bad Cannstatt bis 2007 abgebaut wurde. Auch als „Cannstatter Marmor“ bekannt, findet er sich in der Stuttgarter Innenstadt an Gebäuden, Skulpturen und anderen Bauwerken. Die Tour führt in die Stuttgarter Innenstadt, in der einige Beispiele für die Verwendung des Travertin betrachtet werden.

Die nächste Etappe führt zum Travertinpark in Bad Cannstatt, der auf dem Gelände der ehemaligen Steinbrüche angelegt wurde und noch Spuren der ehemals dort tätigen Unternehmen zeigt. Der weitere Weg führt zur „Ursache“ des Travertin - zu den Mineralquellen im Kurpark Stuttgart. Nach all den Bildungseindrücken geht es unterhalb der Weinberge Richtung Esslingen und durchs Körschtal zurück zum Ausgangspunkt.

Weitere Informationen bei Tourenleiter Michael Schumacher, Tel. 01 70/864 58 69.