Esslingen (adi) - Wer Kunst aus etwas anderen Perspektiven betrachten will, ist bei Artwatch richtig. In der nächsten Veranstaltung dieser Reihe, zu der die Museumspädagogik am Donnerstag, 4. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr ins Bahnwärterhaus einlädt, ist Manuel Kelecic, Kunsttherapeut an der Panoramaklinik, zu Gast. Anhand ausgewählter Aspekte der Ausstellung „Under Construction II“ wird er über Verbindungen zwischen bildender Kunst und Kunsttherapie reflektieren. „Under Construction“ ist eine zweiteilige Ausstellungsreihe, die das Bahnwärterhaus als Plattform für junge, internationale Künstler nutzt. Kelecic geht der Frage nach, ob es Berührungspunkte zwischen bildender Kunst und Kunsttherapie gibt und ob die in der Ausstellung vorhandenen Werke Ansätze für eine kunsttherapeutische Betrachtungsweise bieten. Anschließend ist das Publikum eingeladen, den Abend mit Gesprächen und einem Getränk ausklingen zu lassen.

Der Eintritt zu Artwatch ist frei.