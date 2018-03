Anzeige

Esslingen (red) - Schweden-Krimis stehen bei vielen hoch im Kurs - kein Wunder angesichts der großen Zahl herausragender Autoren aus dem hohen Norden. Einer ihrer renommiertesten Vertreter ist Arne Dahl, der seine Leser immer wieder in Hochspannung versetzt. Auf Einladung der Buchhandlung Provinzbuch stellt er seinen neuen Kriminalroman „Bußestunde“ am Donnerstag, 6. Juni, ab 20 Uhr im Kabarett der Galgenstricke in der Webergasse 9 vor. Der Schauspieler Torsten Hoffmann wird ausgewählte Passagen lesen, EZ-Redakteur Alexander Maier wird sich mit dem Autor über sein literarisches Schaffen unterhalten.

1998 hatte Arne Dahl die A-Gruppe der schwedischen Polizei aus der Taufe gehoben - eine Sondereinheit, die sich mit Verbrechen von internationaler Tragweite beschäftigt. Mittlerweile sind zehn Bände dieser Reihe erschienen, die zu den erfolgreichsten Krimiserien der Welt gehört. Der Autor hatte die Reihe auf zehn Bände angelegt - der letzte ist unter dem Titel „Bußestunde“ im Piper-Verlag erschienen. Er stellt die A-Gruppe um Paul Hjelm und Kerstin Holm vor riesengroße Herausforderungen: Ein Überfall auf eine Videothek führt die Ermittler auf die Spur einer sadistischen Serienmörderin, Gangster rauben arglose Bankkunden aus und ein Kollege von Hjelm verschwindet. Doch Arne Dahl wäre nicht er selbst, wenn er nicht im Hintergrund seine Fäden ziehen würde.

Karten für die Lesung von Arne Dahl am Donnerstag bei den Galgenstricken gibt es bei der Buchhandlung Provinzbuch in der Küferstraße sowie unter Tel. 07 11/35 27 38. Restkarten gibt es an der Abendkasse.