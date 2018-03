Anzeige

(kh) - Die Initiative Mahlwerk zeigt in der Galerie der Stadt Plochingen die Ausstellung „Ansichtssache“ des Altbacher Fotografen Frank Deuble. Eröffnet wird sie morgen um 19.30 Uhr. Sie ist eine Kooperation mit der Lichtbildnergruppe Esslingen, die ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Deuble ist dort Vorstandsmitglied. Der in Plochingen aufgewachsene Ingenieur zeigt Architekturaufnahmen fernab der sachlichen Gebäudedarstellung. Zu sehen sind etwa 30 großformatige Aufnahmen überwiegend aus der der näheren Umgebung. Er will zeigen, dass ein Bauwerk vielfaltig interpretiert werden kann. Welcher Aspekt im Vordergrund steht, ist Ansichtssache.

Die Ausstellung dauert bis 10. Juli, geöffnet ist sie von Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr.