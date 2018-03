Anzeige

Esslingen (biz) - Am Dienstag, 7. März, müssen die neuen Erstklässler angemeldet werden, die zum Schuljahr 2017/2018 an den Start gehen. Stichtag für die Einschulung ist der 30. September: Schulpflichtig sind alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 geboren sind. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 30. Juni 2012 geboren sind, können bereits für die Einschulung angemeldet werden. Schulpflichtige Kinder, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen noch nicht eingeschult werden sollten, müssen an diesem Tag ebenfalls angemeldet werden. Dabei muss man einen Antrag auf Zurückstellung um ein Jahr ausfüllen. Kinder, die im vergangenen Jahr zurückgestellt worden sind, muss man ebenfalls wieder anmelden. Wichtig: Für diese Kinder sollten die Eltern den entsprechenden Zurückstellungsbescheid vom Vorjahr mitbringen. Anmelden kann man sein Kind ausschließlich morgen zwischen 14 und 17 Uhr - und zwar nur an der Schule, von der man eine Einladung bekommen hat. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch muss man mit dabei haben - ebenso das Kind, um das es geht. Die Anmeldung bedeutet noch nicht, dass ein Kind automatisch in diese Schule aufgenommen wird. Je nach Raumkapazität und Klassengröße können Umverteilungen notwendig werden.

Sollten Eltern keine Einladung erhalten oder noch Fragen haben, können sie sich an die für sie zuständige Grundschule oder an das Sekretariat der geschäftsführenden Schulleiterin Christel Binder wenden: Unter Tel. 31 66 338 hilft ihnen Dagmar Grünenwald im Sekretariat der Lerchen­äckerschule weiter.