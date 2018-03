Anzeige

(red) - Die Esslinger Museen sind auch in diesem Jahr über die Osterfeiertage ein beliebtes Ziel. So bieten die Häuser der Städtischen Museen Esslingen sowohl Historisches als auch Aktionen, an denen sich Kinder beteiligen können.

Das Stadtmuseum im Gelben Haus präsentiert derzeit die Ausstellung: „Von Industrie und Reben. Bilder aus Mettingen, Weil und Brühl.“ Gezeigt werden vergessene oder verbaute Ansichten, die mit historischen Entwicklungen verknüpft sind. Darunter bekannte Gebäude und typische Straßenzüge, nicht erhaltene oder stark veränderte Bauwerke. Zu sehen sind aber auch die Bewohner bei der Arbeit und bei festlichen Anlässen. Diese historischen Ansichten zeigen eine längst vergangene Welt. „Heute kann man es nicht einmal erahnen, wie idyllisch der Abschnitt dieses Tals einmal war“, heißt es in einer Mitteilung der Städtischen Museen. Vor 200 Jahren gehörte die Gegend zum „schwäbischen Arkadien“, wie dieser Teil des Neckartals schwärmerisch genannt wurde.

Radikal veränderter Anblick

Seitdem hat sich der Anblick durch den Eisenbahn-, Straßen- und Neckarausbau sowie eine intensive Bebauung radikal verändert. Ausgestellt sind historische Grafiken, Gemälde und Fotografien aus dem Bestand des Stadtmuseums und des Stadtarchivs Esslingen sowie von privaten und öffentlichen Leihgebern.

Im J. F. Schreiber-Museum lockt die Wurzelkinderhöhle vor allem die kleinen Besucher. Eine weitere Attraktion ist der große Basteltisch, an dem mit Papier, Stift, Schere und Klebstoff gearbeitet werden kann. Das Museum erzählt die Geschichte des Schreiber-Verlags und seiner Produkte wie Ausschneidebogen, Klapp- und Ziehbücher, Kinderbücher und Schulwandtafeln. Einzelheiten zu den zahlreichen Kartonmodellen in der Vitrine erfährt man an einem Bildschirm als Infostation.

Das Museum St. Dionys „Mittelalterliche Ausgrabungen unter der Stadtkirche“ kann morgen und am 9. April sowie am Ostersonntag jeweils ab 15 Uhr im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Das Schulmuseum Sulzgries, ein mit historischen Möbeln eingerichtetes Schulzimmer, wie es zwischen 1900 und 1950 existiert haben könnte, hat am Ostersonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch wenn die Hauptstelle der Stadtbücherei Esslingen in der Heugasse 9 sowie die Zweigstellen Fahrbücherei und Berkheim von Karfreitag bis Ostermontag geschlossen haben, gibt es doch noch einen Service für die Nutzer. Die Rückgabekästen am Eingang Webergasse der Hauptstelle sind jederzeit zugänglich. Die zurückgegebenen Medien werden am nächsten Öffnungstag vom Konto der Nutzer gebucht.

Eine Verlängerung der Medien kann auch im Internet über die Homepage vorgenommen werden. Die Online-Bibliothek steht als „Zweigstelle im Internet“ unter www.online-bibliothek.esslingen.de rund um die Uhr für Downloads von E-Books, Hörbüchern und anderen elektronischen Medien bereit. Von Dienstag an, 7. April, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten der Bücherei.

Über Ostern haben das Stadtmuseum im Gelben Haus (Hafenmarkt 7) und das J. F. Schreiber-Museum im Salemer Pfleghof (Untere Beutau 8 bis 10) wie folgt geöffnet: am Karsamstag von 14 bis 18 Uhr, am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Am Karfreitag bleiben die Häuser geschlossen.

www.museen-esslingen.de

www.stadtbuecherei.esslingen.de