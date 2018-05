Anzeige

Esslingen (biz) - Als vor mehr als 13 Jahren auf dem Gelände des Pflegeheims Obertor ein Kindergarten Einzug halten sollte, war die Skepsis groß. Geht das, Alt und Jung so nah beisammen? Mittlerweile machen der Kindergarten, die Tagespflege und das Pflegeheim Obertor viele Dinge gemeinsam. Die Senioren erinnern sich an Lieder und Geschichten ihrer Kindheit, Kinder erleben alte und teilweise gebrechliche Menschen, die mit ihnen Merk- und Koordinationsspiele machen. Gegenseitige Besuche lassen einen Einblick in das Umfeld des anderen zu und gemeinsame Projekte wie ein Hochbeet bepflanzen fördert vergessen geglaubte Fähigkeiten wieder zutage. Das alles zeigt jetzt auch eine Ausstellung, die Bürgermeister Markus Raab am Freitag, 29. Januar, um 11.30 Uhr im Foyer des Amtes für Bildung, Erziehung und Betreuung im dritten Obergeschoss der Beblinger Straße 3 eröffnet. Sie gibt einen Einblick in die behutsame Annäherung von alten Menschen und Kindergartenkindern. Fotos der verschiedenen Begegnungen erzählen Geschichten von gemeinsamer Freude, Konzentration und Anstrengung. Die Kinder des Kindergartens sowie die Bewohner des Pflegeheims und der Tagespflege Obertor singen zur Ausstellungseröffnung ein gemeinsames Lied. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Austausch mit Kindern, Bewohnern und Fachkräften bei Häppchen, die die Kindergarteneltern spendiert haben.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Amtes besichtigt werden.